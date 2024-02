Riemer verklaart waarom Verschaeren in de ploeg blijft staan

Yari Verschaeren heeft het de laatste weken wat moeilijker. De middenvelder kan zijn stempel niet meer drukken en is grote delen van de matchen onzichtbaar. En toch blijft Brian Riemer hem opstellen.

Er zijn al stemmen opgegaan om Verschaeren nu even rust te gunnen. Na zijn zware blessure lijkt de onvermijdelijke dip gekomen. "Yari gaat niet alles meer starten hoor, maar hij gaat ook nog veel matchen beginnen", aldus Riemer. "Hij zit even op een plateau na die onvermijdelijke dip, maar het gaat weer beter."

We schreven eerder al dat het er ook mee te maken heeft dat Verschaeren lager moet spelen door de zwervende rol van Thorgan Hazard. Daar moet hij zijn plaats nog in vinden.

Maar voor Riemer is de middenvelder één van de belangrijkste schakels in zijn elftal en hij wil hem volledig op niveau voor de play-offs beginnen. "Yari is een speler die anderen beter maakt", zegt de Deen daarover. "Een echte teamspeler, dat heb je nodig."