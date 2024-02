STVV-speler onder de indruk van "agressieve" voetbalfans: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

De Belgische voetbalfans kwamen de laatste maanden niet altijd op een goede manier in het nieuws. Recent werd de derby STVV - KRC Genk nog even stilgelegd omdat de bezoekende fans pyrotechnisch materiaal op het veld gooiden.

Joel Fujita trok afgelopen zomer naar STVV. Hij verliet het Japanse Yokohama. De middenvelder ziet twee grote verschillen tussen België en Japan.

"De gebouwen", is een eerste verschil. "Torens en nog eens torens. Als je Tokio gewend bent, is het vreemd dat je er hier geen enkele ziet. Of ik moet al naar Parijs reizen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Een tweede verschil zijn de fans. "Japanse voetbalsupporters zijn bovendien heel fel, maar op straat in Tokio herkent nauwelijks iemand je. In Sint-Truiden word ik langs alle kanten op straat begroet. Dat vind ik wel fijn."

Hij is duidelijk onder de indruk van de Belgische supporters, al is dat dan niet op een goede manier. "In België kunnen ze best wel agressief zijn. Wat ik in de derby tegen Genk zag, heb ik nooit meegemaakt. Als je dat in Japan doet als supporter? Nooit kom je nog binnen in een voetbalstadion"