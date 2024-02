Eden Hazard geeft voor eens en altijd aan wat het probleem was bij Real Madrid en wat hij zou willen veranderen om wél te slagen

Eden Hazard geniet van een welverdiend voetbalpensioen. Toch knaagt het dat de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels nooit zijn enorme talent heeft kunnen tonen in het shirt van Real Madrid. Hij geeft zelf aan waar het in Spanje is fout gelopen.

Eden Hazard kwam dan wel met overgewicht aan bij Real Madrid, maar dat is niét de reden voor zijn mislukte passage bij De Koninklijke. "Ik kwam elke zomer terug met vier à vijf kilo te veel. "Ik gaf tijdens het seizoen alles. Vrije tijd is vrije tijd. Mij moest niet gevraagd worden om te gaan lopen en te trainen tijdens mijn vakantie."

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels vond uiteindelijk zijn draai bij Real Madrid, maar werd quasi meteen onderuit getrapt door... Thomas Meunier. "Ik geraakte geblesseerd en liet me opereren in Dallas. Maar toen ik terugkeerde naar Madrid was de corona-epidemie uitgebroken."

"Ik zat thuis en moest alleen revalideren", gaat Hazard verder bij The Obi One Podcast. "Er was géén fysio. En dat was een héél grote fout. Moest ik iets kunnen veranderen aan die hele periode is het dat. Ik had aan de dokters gezegd dat ze een fysio moesten voorzien om me bij te staan in mijn revalidatie."

Wat vindt Eden Hazard zelf van zijn periode bij Real Madrid?

"Na COVID-19 kwam ik terug op het veld en gaf ik het uiterste", besluit Hazard. "Mijn enkel voelde niet hetzelfde. Na de titelviering heb ik nog aan Zinedine Zidane (voormalige coach van Real Madrid, nvdr.) aangegeven dat ik niet meer kon doen. Ik had een echte revalidatie nodig. Die heb ik nooit gekregen."