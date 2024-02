Gert Verheyen spaart lof voor KV Mechelen niet en zegt wat nodig is om play-off 1 te halen: "Dat is fenomenaal"

KV Mechelen doet het plots zo goed dat play-off 1 in het vizier komt. Ook Gert Verheyen is onder de indruk van de revival van Malinwa, maar denkt wel dat het geen punten meer mag laten liggen om in de eerste zes te geraken.

In Extra Time zijn de recente uitslagen van KVM aan bod gekomen. Dankzij een 8 op 12 tegen vier topclubs presteert het in 2024 even goed als Union. "Da's zeer sterk, dat is fenomenaal. Eerst organisatie op punt, gezet, resultaten gehaald, vertrouwen getankt en nu speelt iedereen fantastisch goed."

Slimani als in beste Anderlecht-dagen

De overwinning op de Bosuil was wellicht hét statement bij uitstek. "Slimani was een bepalende factor, die was supergoed als aanspeelpunt. Het was zoals in zijn beste matchen bij Anderlecht. Van de spelers die er al waren wist je dat ze het in zich hebben, omdat ze het in het verleden al getoond hebben."

Die leken het even helemaal kwijt, al is die moeilijke periode ondertussen dus wel rechtgezet. En mag er gedroomd worden van play-off 1." Ja, maar dan moeten ze wel 12 op 12 pakken", is Verheyen van mening. Geen enkel puntenverlies is dan nog toegestaan.

Dipje Gent en Genk voorbij

"Ik denk toch ook wel dat Gent en Genk hun grootste dipje wel gehad hebben. Die gaan toch niet nog eens maar 2 of 3 punten pakken?"