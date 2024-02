Scheidsrechters die door een luidspreker hun beslissingen duidelijk in het stadion maken komt eraan: maar ook in België?

In een seizoen waarin de arbitrage en de VAR bijzonder veel bekritiseerd worden, eisen velen dat de communicatie tussen scheidsrechters tijdens cruciale fases wordt uitgezonden. Een project dat in Frankrijk het levenslicht zal zien, maar nog niet bij ons.

Dit seizoen is er meer dan ooit controverse rond scheidsrechters en de VAR, een groot probleem dat sommigen willen oplossen door de scheidsrechters te laten praten via luidsprekers. Het kunnen horen van hun gesprekken tijdens cruciale fases zou misschien helpen om hun beslissingen beter te begrijpen.

Ook in Frankrijk zijn de controverses rond arbitrage voortdurend. Zoals al jarenlang gewenst wordt, zal de invoering van microfoons op scheidsrechters binnenkort realiteit worden. De FIFA heeft Frankrijk toestemming gegeven om dit experiment uit te voeren.

"De microfoons zullen alleen worden ingeschakeld voor de meest omstreden situaties wanneer de scheidsrechter ze bekijkt. Aan onze kant zijn we voorstander van permanente geluidsoverdracht", vertelt de voorzitter van de federale arbitragecommissie in Frankrijk, Éric Borghini, volgens l'Équipe.

De microfoons zullen voor het eerst worden gebruikt tijdens een eerste test tijdens de play-offs van de hoogste vrouwendivisie, van 12 tot 17 mei van dit jaar. Voor de Ligue 1 meldde de krant dat we moeten wachten tot volgend seizoen. Wanneer dit in België zou geïntroduceerd worden is niet bekend.