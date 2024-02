STVV-speler doet zijn verhaal over periode bij KRC Genk: "Mijn wereld stortte in"

Jarne Steuckers maakte in 2017 de overstap van KRC Genk naar STVV. Toen hij nog een jeugdspeler was werd hij weggestuurd bij Racing Genk, wegens niet goed genoeg.

De meest recente derby eindigde op een 1-1 gelijkspel tussen Racing Genk en STVV. Bij Sint-Truiden stonden er veel spelers op het veld met een verleden bij KRC Genk. Onderhen ook Jarne Steuckers.

"Op voetbalvlak is de derby toch wel weer wat pittiger geworden omdat we bij STVV nu met veel lokale gasten spelen, soms ook met een Genk verleden. Ik speelde er als kind samen met Maarten Vandevoordt en Tobe Leysen, maar ook met mijn huidige ploegmaten Rein Van Helden en Robert-Jan Vanwesemael", vertelde Steuckers bij Het Nieuwsblad.

Maar op zijn 15e eindigde het avontuur bij KRC Genk. "Weggestuurd ja, wegens niet goed genoeg", gaat hij verder. "Ik moet er wel bij zeggen dat ik dat laatste jaar veel last had van blessures, dus helemaal uit de lucht vallen deed het niet.

"Maar goed, mijn wereld stortte in. De tranen vloeiden ja, zeker. ‘Wat nu?’, dacht ik. Want er lag geen plan B klaar. Ik moest ook van school veranderen enzovoort. Ik ben wel zeer blij dat ik bij STVV terug in een warm nest terechtgekomen ben, waar ik ben kunnen openbloeien", besluit Steuckers.