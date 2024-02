U moet er niet aan twijfelen: deze twee staan zondag in de basis bij Anderlecht tegen Club Brugge

Het is ooit anders geweest... Killian Sardella werd zondag als de verlosser van Anderlecht onthaald toen hij zijn rentree maakte na blessure. Sardella lag jaren niet in de bovenste schuif bij de fans, maar de tijden zijn veranderd. Maar moest die andere invaller niet evenveel applaus krijgen?

Want Ludwig Augustinsson is even belangrijk (lees HIER) voor dit Anderlecht. De Zweed had zowaar beledigd kunnen zijn. Toen de twee vleugelverdedigers in de 63e minuut het veld betraden, kreeg alleen Killian Sardella een echt applaus, het publiek van het Lotto Park scandeerde zijn naam op verzoek van de stadionspeaker.

Sardella: incontournable

Natuurlijk is Sardella een jongen uit Neerpede, auteur van een drie-sterrenseizoen nadat hij lange tijd het mikpunt was van het publiek. Sardella is echter een eigen jeugdproduct en daar is men in het Lotto Park altijd iets vergevingsgezinder voor dan voor aankopen. Plus, Louis Patris zit niet op zijn niveau. Sardella worden zelfs Duivelse kansen toegedicht.

Patris boekte wel match na match vooruitgang, maar Sardella is zowel verdedigend als aanvallend een meerwaarde. De van Leuven overgekomen rechtsachter werd door Riemer vooral aanvallende kwaliteiten toegedicht. Verschaeren en Debast moesten zijn verdedigende taken overnemen.

Arnstad moet niet hopen op meer kansen

Maar Augustinsson lost een even groot probleem op. Kristian Arnstad is geen verdediger en dat bewees hij zondag tegen STVV bij die domme tegengoal. Zijn mislukte actie tegen Sint-Truiden is niet alleen die van een nerveuze speler: het is die van een speler die de basisprincipes van de positie niet beheerst.

Zolang Moussa N'Diaye niet terug is, heeft Riemer geen valabel alternatief op de linksback. Augustinsson is op de linksachter wat Sardella is op de rechtsachter: onmisbaar voor de balans. U hoeft niet te twijfelen: ze staan zondag in Jan Breydel allebei aan de aftrap.

Kortom, hoewel Brian Riemer natuurlijk opgelucht kan zijn om zijn twee vleugelverdedigers terug te krijgen (een dergelijke dubbele afwezigheid zou elk team uit balans brengen), is het Arnstad die een bittere nasmaak moet hebben nadat Augustinsson is teruggekeerd. Want de Zweed mag er zeker van zijn 90 minuten per week op het veld te staan als hij niet geblesseerd raakt, terwijl Patris wellicht nieuwe kansen kan krijgen.