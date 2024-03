Ravych en Siquet op de bank bij Cercle, maar zijn niet inzetbaar: Miron Muslic legt uit waarom

Cercle Brugge moest tegen KV Mechelen heel wat spelers missen, waardoor coach Miron Muslic creatief moest zijn. De Oostenrijkse coach had er wel een vreemde uitleg voor.

Topschutter Kevin Denkey en middenvelder Hannes Van Der Bruggen waren geschorst tegen KV Mechelen, terwijl Thibo Somers nog out wat met een hersenschudding. Abu Francis was dan weer wel opnieuw helemaal inzetbaar.

Met een gescheurde meniscus was hij meer dan een half jaar out, maar tegen KV Mechelen kon hij wel een halfuur spelen. Sinds augustus had de Ghanees niet meer zoveel minuten in één wedstrijd gespeeld.

Ravych en Siquet op de bank

Wie verrassend genoeg ook op de bank zaten waren Christiaan Ravych en Hugo Siquet. Ravych herviel in december in een hamstringblessure en staat sindsdien aan de kant, Siquet kampt sinds eind december met dezelfde blessure.

"Ik nam ze erbij om ze na al die maanden weer van de sfeer te laten proeven, maar ze zijn nog niet klaar", zei de Oostenrijkse coach. "Ze moeten opnieuw het gevoel van een wedstrijd krijgen en de voorbereiding meemaken."

Muslic gaf nog een andere reden om Ravych en Siquet toch op de bank te zetten. "Anders eindig ik ook maar met veertien spelers. Ik denk niet dat dat er professioneel uitziet."