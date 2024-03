Belangrijk nieuws voor Anderlecht- en Kortrijk-fans: Pro League past wedstrijd aan

Die wedstrijd zal op zaterdagavond om 20u45 doorgaan. Omdat de belangen al niet te groot meer zijn in die wedstrijd vroeg rechtenhouder Eleven/DAZN om die wedstrijd apart te kunnen uitzenden.

Kortrijk is al veroordeeld tot de play-downs en Anderlecht is al een tijdje zeker van de Champions' Play-offs.

"De kalendercommissie komt zo tegemoet aan de vraag van de rechtenhouder, maar ook aan organisatorische moeilijkheden", aldus de Pro League in een korte verklaring. "Het duel heeft geen sportief belang meer. RSCA kwalificeerde zich al voor de Champions’ Play-offs, KVK speelt zeker de Relegation Play-offs."

