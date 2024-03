Kiezen voor jeugd of ervaring? Tedesco heeft een ferme defensieve knoop door te hakken, tripje naar Madrid en Bosuil zou geen overbodige luxe zijn

Zinho Vanheusden is opnieuw in een blessure gesukkeld en lijkt niet meer naar zijn topvorm te kunnen groeien voor het EK binnen enkele maanden. Ondertussen is meer en meer de vraag bij de analisten: wie moet in de defensie van de Rode Duivels gaan plaatsnemen?

Als het van onder meer Filip Joos afhangt, dan zou Zeno Debast dé man moeten worden in de defensie naast Jan Vertonghen. Hij gaf dat aan in 90 Minutes, omdat beide spelers elkaar gewoon goed kennen van bij Anderlecht en daardoor goed op elkaar ingespeeld zijn.

Met Toby Alderweireld houdt de analist op dit moment geen rekening, omdat Tedesco nog niet met Alderweireld concreet heeft gesproken over een (nakende) terugkeer. Het EK 2024 in Duitsland is ook al binnen een dikke drie maanden. Het moment om eens flink na te denken?

© photonews

Deze zomer was elke supporter van Standard nog in de wolken toen Zinho Vanheusden zijn terugkeer naar Sclessin aankondigde. De gewezen kapitein wilde na een aantal blessures opnieuw meer speelminuten genereren en ritme opdoen bij de club van zijn hart, met het idee om mee te spelen voor play-off 1.

Zinho Vanheusden te vaak geblesseerd?

De eerste speeldagen waren bemoedigend én Vanheusden bleef enkele maanden blessurevrij, wat op dat moment al een heel goede zaak was. Maar de beste Vanheusden hebben we eigenlijk niet meer gezien. De man die ooit naar Italië trok? Tot overmaat van ramp raakte hij onlangs bovendien opnieuw geblesseerd: een hernia aan de rug.

Zeno Debast gegroeid in een rol naast Jan Vertonghen

En wat te zeggen van Zeno Debast? De centrale verdediger van Anderlecht was vorig jaar outstanding naast Jan Vertonghen en velen gingen er al van uit dat hij dit seizoen een extra stap zou zetten om boven Vertonghen uit te gaan komen.

Debast toonde een aantal keer grote kwaliteiten. Hij is duidelijk opnieuw gegroeid in zijn rol en heeft veel bijgeleerd van Super Jan. De centrale verdediger is standvastiger geworden, de foutjes gaan er steeds meer uit en Debast is bovendien nog steeds een prille twintiger.

Of hij nu echt de grote toekomst is van ons nationaal voetbal én de nationale ploeg? Dat is misschien nog een ander paar mouwen. Sowieso is het aan Domenico Tedesco om de komende maanden knopen door te hakken richting EK 2024 in Duitsland. Filip Joos gaf wel aan dat er in het buitenland niemand aan het aankloppen is op een nog hoger niveau - denken we aan Theate & co bijvoorbeeld. Dan is de Anderlechtconnectie effectief te overwegen.

Ons lijkt het misschien interessanter om zeker voor deze zomer eens te gaan spreken in Madrid en Antwerpen. Axel Witsel op het middenveld bij de Rode Duivels? Dat is niet (meer) nodig, zeker nu er met Mangala, Onana, Lavia, Keita, Vermeeren, ... wel wat volk kan opstaan naast Kevin De Bruyne. Centraal achterin zou hij echter wél de lijm kunnen zijn tussen twee anderen.

Dan denken we uiteraard aan Jan Vertonghen, maar ook aan Toby Alderweireld. De Gouden Schoen heeft geen Europees voetbal meer in 2024 en zou de belasting dus miniem kunnen houden. Hij hoopte rond de Gouden Schoen nog op een goed gesprek met Tedesco, voorlopig lijkt het er nog niet van te gaan komen. Het zou een last dance kunnen worden van enkele grote helden én de druk van de ketels bij de jonkies kunnen halen. Onze mening wordt ondertussen overigens ook al gedeeld door ex-bondscoach Vandereycken.