Besnik Hasi spreekt over de druk bij Malinwa om play-off 1 te pakken

KV Mechelen staat op één punt van de Champions' play-offs. En alles is nog mogelijk in de resterende twee matchen.

Westerlo en OH Leuven. KV Mechelen doet er best aan om zes op zes te pakken om nog een kans te maken op play-off 1, al is het zelfs met twee overwinningen niet zeker dat de Kakkers hoe dan ook in de top zes eindigen.

Het zorgt voor de nodige extra druk op alles en iedereen, zo geeft Besnik Hasi mee op zijn persconferentie. “Maar het is ‘leukere’ druk dan toen we nog voor het behoud speelden. Toen moesten we absoluut winnen om die play-downs te vermijden”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Nu komt het volgens Hasi vooral neer op genieten van de situatie. “Het is hun verdienste. We zijn dicht bij iets wat ze hier in Mechelen misschien niet elk jaar beleven. Nu moeten we er vol voor gaan. Ik blijf erbij: we hebben nog niets in handen.”

KV Mechelen rekent op de steun van de supporters

Hasi bekijkt het match per match, maar rekent alvast op iets extra in de laatste thuiswedstrijd van de reguliere fase van de competitie.

“Onze supporters kunnen heel veel doen. Voor hen is het een mooie gelegenheid om iets moois te bereiken. Zij zien hun ploeg ook liever tien topmatchen spelen in play-off 1 dan in play-off 2. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat spoken in ons stadion.”

Toch betekent deze situatie niet dat de ploeg anders dan anders moet gaan doen, aldus Hasi nog. “Als je plots veel wint, is het normaal dat er veel belangstelling is vanuit de media. Voor de spelers is dat speciaal, maar ik ben dat wel gewoon. Ik heb dat al honderd keer gedaan, voor mij verandert er niets.”