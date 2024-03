Noah Sadiki zegt wat bij Union SG de boost geeft om voor de treble te gaan

Union SG speelt vanavond tegen Fenerbahce in de Conference League. Voor Noah Sadiki mag de lat bijzonder hoog gelegd worden.

Een Turkse tegenstander, dat betekent veel druk vanuit de tribune. Fenerbahce had slechts een beperkt aantal tickets voor het Lotto Park vanavond, maar het is uitkijken hoe het in werkelijkheid zal zijn.

Hoe dan ook, volgende week mogen de Brusselaars zich in Turkije aan een ongelofelijke heksenketel verwachten als ze voor maar liefst 52.000 fans de terugwedstrijd tegen Fenerbahce zullen mogen spelen.

Noah Sadiki laat zich er alvast niet door afschrikken, zo laat hij bij Sporza weten, op de persconferentie van Union SG naar aanleiding van het Europese duel. “In zo'n stadion wil je spelen”, zegt hij. “Veel geluid, veel rumoer. Daar wil ik al lang eens op het veld staan.”

De opdracht lijkt bijzonder zwaar, maar het is uitkijken of Fenerbahce vol voor deze Conference League zal gaan. In de Turkse competitie is de achterstand op leider Galatasaray 2 punten en is de druk om de titel te pakken gigantisch.

Uitschakeling van Frankfurt is boost voor Union SG

Misschien laten ze de Conference League dan wel voor wat ze is. Union SG is leider in de competitie, speelt de bekerfinale en is nog Europees actief. Sadiki wil alvast niet dat het één belangrijker wordt dan het ander.

Nee, want kiezen is verliezen. We gaan gewoon 100 procent voor de drie competities. Na onze zege tegen Frankfurt geloof je dat je ver kan gaan in deze competitie. We hebben een boost gekregen. We willen tot het einde gaan. Dat is de waarheid.”