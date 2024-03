📷 Groot gevaar voor België na de nederlagen van Club Brugge en Union SG in Europa

Club Brugge en Union SG hebben deze week geen goede zaak gedaan in de Conference League, al kunnen hun situaties nog wel omkeren in de terugwedstrijd. En dat zal ongetwijfeld belangrijk zijn voor de UEFA-coëfficiënt.

Het was geen geweldige week voor alle liefhebbers van het Belgische voetbal. Club Brugge werd met 2-1 verslagen op het veld van Molde, maar behoudt alle kansen om door te gaan naar de kwartfinales. Dat terwijl Union SG met 0-3 onderuit ging in eigen huis tegen Fenerbahçe.

België, achtste op de UEFA coëfficiënten ranglijst, staat ver achter. Bijna 9.000 punten achter op de zevende plaats waar Portugal staat.

Volgend seizoen zullen elk land en elke club de punten verliezen die ze hebben verdiend tijdens het seizoen 2019-2020. Portugal zal dus 10.300 punten verliezen, België 7.600 punten en Turkije 5.000 punten.

Het verschil zou dus nog kleiner kunnen worden tussen België en Turkije. Dat terwijl het enige Turkse team dat nog in Europa actief is, recht naar de achtste finales onderweg is, gezien de 0-3 overwinning op Union.

Portugal heeft op zijn beurt nog drie ploegen actief in Europa: FC Porto, dat goede kansen heeft op de kwartfinales van de Champions League (0-1 winst vs Arsenal in heenwedstrijd), Sporting Lissabon dat gelijk speelde tegen Atalanta in de Europa League, en Benfica dat deed tegen Rangers.

De Portugezen hebben dus de kans om weg te vliegen en misschien zelfs mee te doen voor de top vijf van dit jaar. Voor België zullen de terugwedstrijden bijzonder belangrijk zijn.

Als onze laatste vertegenwoordigers de Europese scène verlaten zou dat een flink gat in de coëfficiënt kunnen achterlaten.