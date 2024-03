Kan hij nog iets uit dit Standard halen? Leko is duidelijk bij analyse van zijn ploeg

De drie punten van vorige week tegen Gent konden Standard wat ademruimte geven maar daar was op het veld tegen Racing Genk niets van te merken.

"Je bent in het voetbal maar zo goed als je vorige wedstrijd", vertelde Leko ons op de persconferentie na Genk-Standard. "Vorige week was een belangrijke overwinning en misschien wilden enkele spelers het daarom wat rustiger aan doen zonder al te veel druk maar zo werkt het niet."

"Niemand herinnert zich vorige week nog en we zullen het beter moeten doen als we willen verbeteren", was Leko meteen streng. "Genk kwam pressing zetten als hongerige honden die de bal wilden opeten en wij deden dat niet."

Verliezen geen schande

"Pas op, je kan verliezen van dit Genk", gaat Leko meteen verder. "Dit was een must-win voor hen en het is een ploeg met veel talent en kwaliteit. Maar zelf was het niet goed genoeg. We maakten het Genk te makkelijk."

Niet moe, wel kwaad

Het leek wel of de trainer van Standard wou de handdoek in de ring gooien want sinds dat hij de functie overnam van Carl Hoefkens, doen de Rouches het niet beduidend beter. Dat samen met een moedeloze indruk en de conclusie wordt snel gemaakt.

Maar dat weerlegt Leko zelf heel snel. "Ik ben niet moe", herhaalt hij tot drie keer toe. "Vandaag ben ik wel kwaad op hoe we ons getoond hebben op het voetbalveld, maar ik ben niet moe", is hij duidelijk.