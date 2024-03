Dit loopt de spuigaten uit: scheidsrechter krijgt klappen en loopt hersenschudding op

Het loopt stilaan de spuigaten uit. Alweer was er dit weekend een geval van agressie tegenover de scheidsrechter. De doelman van vierdeprovincialer Nielse B sloeg de scheidsrechter zelfs een hersenschudding.

De ref liep een herschudding op en is drie dagen arbeidsongeschikt. Het gebeurde allemaal nadat de doelman van Nielse B een tweede gele kaart kreeg, beide voor verbale agressie. Daarop gaf hij de man klappen.

“De wedstrijd verliep redelijk goed, maar bij de 0-3 liet de doelman al van zich horen", verklaart de ref in Het Nieuwsblad. "Blijkbaar had er een speler van Heindonk ‘los’ geroepen, waardoor hij niet uitkwam en Heindonk kon scoren.”

“De keeper riep ontzettend agressief naar mij, waarop ik hem een gele kaart gaf. Dat leek niet te helpen, want hij bleef maar roepen en schelden in mijn richting. Ik waarschuwde hem en de afgevaardigde dat ik hem een tweede keer geel zou geven als hij zich niet ging gedragen.”

Waarom doe ik dit nog eigenlijk?

In de tweede helft gaf hij hem ook een tweede geel voor nogmaals agressief roepen. “Hij liep naar me toe en sloeg met twee vuisten in mijn gezicht, net of hij uitkwam om een bal weg te boksen.”

Het bondsparket buigt zich nu over geval. De betrokken scheidsrechter twijfelt of hij nog door zal gaan. "Kijk, ik ben al verschillende jaren scheidsrechter en doe het dolgraag. Maar dit weekend twijfelde ik voor de eerste keer. Waarom doe ik dit toch eigenlijk."