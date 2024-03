Weggestuurd bij Club Brugge, nu 18 miljoen waard: "Ik kan niet de hele dag tussen de lijntjes lopen"

Twee jaar geleden dacht Cyriel Ngonge nog aan stoppen met voetballen. Deze winter kocht de Italiaanse topclub Napoli hem voor 18 miljoen euro weg bij Verona. En zeggen dat ze hem bij Club Brugge niet meer moesten hebben wegens "te moeilijk".

Ngonge is ook een karaktertje hoor. Ook bij Groningen - waar hij doorbrak - kwamen ze tot die conclusie. "Ik besef dat ik in het verleden fouten maakte", vertelt hij bij Sporza.

"Ik ben niet iemand die een hele dag binnen de lijntjes kan lopen, maar net dáárom kan ik op het veld soms gekke dingen doen. Scoren met een scorpion kick zoals bij Groningen of een bicicleta. Creatieve mensen zijn vaak anders dan de rest."

Ngonge kan wel leven met de stempel die hem opgeplakt werd. "Een beetje gek" is volgens hem beter dan de grijze middenmoot. "In België en Nederland hebben ze moeite om daarmee om te gaan", vervolgde hij.

"Ze wilden niet weten wie de echte Cyril Ngonge was, ze probeerden me te veranderen. In Italië begrepen ze wél hoe ze me moeten aanpakken. Ze lieten me mezelf zijn."

Maar in Italië, iets vuriger dan de Lage Landen, weten ze dat wel. "Weet je wat de voorzitter van Verona zei toen hij me binnenhaalde? 'Ik wil niks weten over je verleden, maar ik weet dat je gek bent. Wel, zo iemand hebben we nodig om ons onderaan weg te halen'."