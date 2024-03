Anderlecht wil verder bouwen op succes: ook deze belangrijke speler moet blijven

Het ziet er naar uit dat Jesper Fredberg straks heel wat minder creatief zal moeten zijn, want zijn portefeuille om transfers te doen zal heel wat dikker zijn dan vorige zomer. Daarmee wil hij ook enkele spelers langer houden.

Dat ze Ludwig Augustinsson willen houden, hebben we u al laten weten. De onderhandelingen daarover met Sevilla lopen al. In één adem kunnen ze dan ook over Thomas Delaney spreken.

Ook hij hoeft niet meer terug te keren naar Spanje, want Sevilla wil hun loonkost afbouwen. Delaney is een belangrijke speler bij paars-wit en de Deense leiding wil hun landgenoot dan ook graag houden.

Dat zou niet zo'n groot probleem moeten zijn, want Delaney heeft nog maar één jaar contract bij Sevilla en ze hebben een aankoopoptie. Heel duur is hij ook niet meer voor een Deens international die zoveel ervaring heeft.

Extra jaartje Dolberg?

Daarnaast wordt ook de situatie van Kasper Dolberg in het oog gehouden. De spits tekende een contract tot 2027, vooral met het oog op een grote uitgaande transfer. Maar Anderlecht heeft straks waarschijnlijk het geld daarvan niet nodig (Debast gaat geld in het laatje brengen) en wil hem ook graag nog een jaartje houden.

Dat zal afhangen van een Europees ticket, want Dolberg wil zich daar nog graag eens laten opmerken. En hij voelt zich goed in Brussel, dus de kans is zeker niet onbestaande.