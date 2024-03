Anderlecht-coach Brian Riemer denkt na over competitieformat: "Sportief is dat niet eerlijk"

Deze week kwamen er acht ploegen met een voorstel voor een nieuw competitieformat. Ze willen bijvoorbeeld liever nog maar 14 ploegen in 1A en geen puntenhalvering meer.

De play-offs zijn er al een tijdje in België. Door de puntenhalvering krijgen we vaak een heel spannend einde van de competitie. Zo kon Antwerp vorig jaar op de laatste speeldag in de slotfase de competitie winnen.

Anderlecht-coach Brian Riemer vindt die puntenhalvering sportief wel niet eerlijk. "België is het enige land in Europa waar de punten gehalveerd worden, zeker? Sportief is dat niet eerlijk", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

"Punten die eerlijk verdiend zijn mag je eigenlijk niet afpakken", gaat hij verder. Maar dan begint Riemer na te denken over het doel van onze competitie.

"Langs de andere kant: we moeten voor onszelf uitmaken wat we het belangrijkste vinden: een sportief eerlijk competitieverloop of entertainment? Wat is het doel? Want voor spanning zorgt het wel, die halvering van de punten. In andere competities is de kampioen misschien nu al gekend. Dat heb je hier niet. Iedereen doet nog mee."

Op dit moment haalt Anderlecht misschien wel het meeste voordeel uit de puntendeling, gezien paars-wit zijn achterstand op Union SG nu nog wat kleiner ziet worden.