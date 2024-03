Durft Club Brugge voor absoluut schockeffect te gaan? Hoe Vanhaezebrouck (niét) in het blauw-zwarte plaatje past

Hein Vanhaezebrouck spreekt met... Club Brugge. De huidige coach van KAA Gent is volgens de geruchtenmolen op weg naar het Jan Breydelstadion. Maar zo'n opmerkelijke overgang is allesbehalve voor morgen.

We vielen ei zo na van onze stoel toen we het gerucht voor het eerst lazen. Is er deze zomer een trainerscarrousel op komst bij de Belgische clubs? Volgens de geruchtenmolen trekt Besnik Hasi naar KV Mechelen. Hein Vanhaezebrouck moet Ronny Deila dan weer opvolgen als coach van Club Brugge. En misschien kan de Noor - we willen de cirkel gewoon rondmaken - richting Mechelen trekken?

Vooral de gesprekken tussen Vanhaezebrouck en Club Brugge lijken héél onrealistisch. We willen niet beweren dat zo'n gesprek nooit heeft plaatsgevonden. Ook in de Belgische voetbalmiddens wordt tussen pot en pint of tijdens een restaurantbezoek afgetast wat in de nabije en minder nabije toekomst mogelijk is. Maar Vanhaezebrouck die ook effectief Club Brugge gaat trainen?

© photonews

Het is geen geheim dat Vanhaezebrouck allesbehalve geliefd is bij de blauw-zwarte aanhang. De coach van De Buffalo's maakte er tijdens zijn eerste Gentse ambtstermijn al een sport van om Club Brugge in het algemeen en Michel Preud'homme in het bijzonder te doen steigeren. En dan halen we er zijn verleden als coach van RSC Anderlecht nog niet eens bij...

Wordt Hein Vanhaezebrouck de nieuwe coach van Club Brugge?

Bovendien heeft Club Brugge - ook wij gaan er van uit dat Deila ten laatste na het seizoen wordt bedankt voor bewezen diensten - net nu nood aan stabiliteit. Maar dat is niet alles: het publiek moet zich opnieuw kunnen vereenzelvigen met het team én met de coach. En dat zal wellicht héél moeilijk zijn met Vanhaezebrouck aan het roer. Al zou zo'n aankondiging bij wijze van schockeffect wél kunnen tellen...

En dan is er natuurlijk nog de concurrentie. De blauw-zwarte bestuurskamer heeft met Alexander Blessin en Karel Geraerts andere namen in het achterhoofd om het roer over te nemen. Enig probleem: beide heren zijn momenteel bezet. Al is dat anno 2024 geen reden meer om niet over te gaan tot gesprekken...