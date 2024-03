KRC Genk-coach Wouter Vrancken legt druk op zijn spelersgroep en komt met zeer slecht nieuws voor belangrijke wedstrijd tegen KVC Westerlo

KRC Genk staat op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog voor een heel belangrijke opdracht. Er moet gewonnen worden op het veld van KVC Westerlo.

KRC Genk kende al een wisselvallig seizoen. Nu komt het aan op de laatste speeldag. KRC Genk moet winnen van KVC Westerlo om zeker te zijn van de Champions' Play-offs.

De Limburgers zouden het ook kunnen halen met een gelijkspel of nederlaag, maar dan hangt het wel af van de andere resultaten. "Uiteindelijk moet je gewoon zelf winnen", vertelde coach Wouter Vrancken bij Het Laatste Nieuws. "Dat zal al lastig genoeg worden."

"Of ik extra druk voel? Vorige week was er ook druk en was het ook een must-win. Hadden we toen niet gewonnen, dan was onze opdracht nu een pak lastiger geweest. Bovendien: bij elke topclub is er druk. Dat is een goede zaak. Alleen moet je ervoor zorgen dat het niet verlammend werkt naar je zelfvertrouwen toe", weet Vrancken.

De Genkse coach vertelt ook dat het seizoen mislukt zou zijn, indien de Champions' Play-offs niet gehaald worden. Zo legt hij druk op zijn spelersgroep. Er moet dus gewonnen worden. "Ja, als je je voor het seizoen je ambities stelt en het niet haalt, dan is het mislukt. We gaan er alles aan doen om het te halen."

Vrancken komt ook nog met slecht nieuws. Naast Luca Oyen die acht maanden aan de kant moet blijven, is nu ook Yira Sor geblesseerd. Hij zal niet meespelen tegen KVC Westerlo.