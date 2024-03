Tegenvaller, maar ook fikse opsteker voor Rik De Mil en Westerlo

Zondag spelen Westerlo en KRC Genk tegen elkaar. De Kemphanen hebben een punt nodig, de Limburgers moeten er drie pakken.

Westerlo en KRC Genk staan met verschillende doelen aan de aftrap van hun laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Westerlo heeft een punt nodig om de play-downs te ontlopen, KRC Genk moet winnen om zeker te zijn van de Champions’ Play-offs.

Vorige week kreeg Rik De Mil al Romeo Vermant terug in zijn selectie na een blessure en daar komt deze week nog een opsteker bij: Ook Lucas Stassin is weer fit om te spelen. Hij was al sinds de winterstage out met een breukje in het kuitbeen.

Al moet De Mil ook wel een fikse tegenvaller melden op zijn persconferentie. Nacer Chadli zal tegen KRC Genk niet van de partij zijn. Hij sukkelt met een kuitblessure en moet verdere onderzoeken ondergaan om te zien wat er precies moet gebeuren als behandeling.

Chadli ook zonder te spelen van grote waarde

“Nacer heeft een echt pechjaar achter de rug”, zegt De Mil, geciteerd door Gazet van Antwerpen. “Het is voor hem een seizoen geweest met een opeenstapeling van blessures. Op dat vlak eist zijn carrière nu wel zijn tol, maar ik zie zeker een Nacer die gemotiveerd is om terug te komen. Hij wil ervoor strijden om sterker terug te keren.”

Chadli is echter niet alleen op het veld van grote waarde voor Westerlo, zelfs geblesseerd draagt hij zijn steentje bij. “Zo heeft hij in zijn carrière al vaker in do or die-situaties gezeten. Met zijn ervaring probeert hij de jonge spelers bij te brengen hoe ze daar het best mee omgaan. We mogen nu niet denken ‘Wat als …’. Op die manier kan hij toch een beetje zijn natuurlijke leidersrol invullen.”