Vandenbempt zijn mening over play-offs kan niet duidelijker zijn: "Dat mag eindelijk op de schop"

De play-offs komen eraan en dan worden de punten nog maar eens gehalveerd. Dat zorgt voor veel wrevel bij heel wat clubs. Zelfs bij Anderlecht, dat dit seizoen daarvan gaat profiteren, vinden ze het onzin. Peter Vandenbempt heeft er zijn mening over.

De play-offs op zich kennen weinig tegenkanting. Behalve bij Club Brugge, dat al jaren roept dat ze afgeschaft moeten worden. "Maar er zijn veel goeie argumenten om vast te houden aan de play-offs, op voorwaarde dat de halvering van de punten eindelijk op de schop gaat", schrijft Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.

"Die onzin heeft lang genoeg geduurd. Clubs gaan dan met een andere mindset de reguliere competitie afwerken en voorkomen dat er onoverbrugbare kloven ontstaan. Het comfort van de halvering leidt tot verslapping doorheen het seizoen."

14 club is onhaalbaar

Al zal er nog veel water naar zee moeten vloeien vooraleer er een consensus is over het nieuwe competitieformat. "In een eerste klasse met veertien clubs zou een halvering sowieso minder 'nodig' zijn, maar die wensdroom van een aantal grote lijkt echt onhaalbaar."

"Minder matchen met het oog op betere Europese prestaties? Het is maar een bekommernis van enkele clubs. De rest denkt daarover zoals destijds wijlen Roger Lambrechts: dat kan mij geen fluit schelen."

"Elke keer opnieuw lijkt het op een catch 22, maar gelukkig spreken alle betrokkenen dezelfde taal: die van het geld. De oplossing ligt altijd in wie wat wil betalen waarvoor. Tegen half juni moet het wel geregeld zijn.