Beslissing kwam dan toch niet zo plots: Florian Kohfeldt doet onthulling nadat hij per direct opstapte bij KAS Eupen

Florian Kohfeldt nam zaterdagavond ontslag als hoofdcoach bij KAS Eupen. Dat deed hij meteen na de 4-0 pandoering die zijn club kreeg van Standard.

Kohfeldt was sinds 1 juli 2023 coach van KAS Eupen. Vlak voor de start van de play-offs besliste hij om een punt te zetten achter zijn periode bij de club.

Kohfeldt onthult dat hij zijn besluit eigenlijk al drie weken geleden had gemaakt. "Dit is geen emotioneel besluit en ik ben ook niet over één nacht ijs gegaan", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Voor mezelf had ik de beslissing reeds een drietal weken geleden genomen, want er liggen ook een aantal privé-redenen aan de basis van. Ik wil Eupen bedanken voor de fijne tien maanden die ik bij deze club heb gehad."

CEO Cristoph Henkel wou Kohfeldt nog heel graag houden, vertelt hij nog. "Tot het laatste ogenblik heeft CEO Christoph Henkel geprobeerd me te overtuigen om op mijn besluit terug te komen, want aangeeft dat men hier bij Eupen niet geheel ontevreden was over mijn functioneren. Ik wil ook de club en de spelers alle succes toewensen in de play-downs."

KAS Eupen staat momenteel 14e in het klassement met 24 punten. De club moet nu naar een nieuwe trainer op zoek gaan, vlak voor Eupen aan de Relegation Play-offs begint.