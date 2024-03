Coach Ronny Deila spreekt wel erg opvallende ambities van Club Brugge uit

Club Brugge plaatste zich donderdag voor de kwartfinale van de Conference League. Is Club Brugge zo eindelijk opnieuw vertrokken?

Na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd moest Club Brugge iets rechtzetten tegen Molde. Dat deed blauw-zwart ook goed door de Noren met 3-0 te verslaan in eigen huis. In de kwartfinale is PAOK de tegenstander.

"Nu is alles mogelijk, denk ik. We zullen uiteraard ook wat geluk nodig hebben, maar ik ben er ook van overtuigd dat we van iedereen kunnen winnen", zei Ronny Deila donderdagavond na de kwalificatie.

De Noorse coach was ook tevreden over de steun van het publiek, ondanks dat er maar zo'n 13.000 tickets waren verkocht. "De supporters hebben ons voorgestuwd en dat doet veel deugd", zei Deila.

Deila geeft landstitel nog niet op

PAOK is dus de volgende tegenstander in de Conference League, maar zondag is er ook nog de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Club trekt naar het kunstgras van Sint-Truiden. Daarna zijn er de play-offs.

Ondanks de achterstand van 18 punten op Union geeft Deila de titel nog niet op. "We moeten match per match bekijken, maar willen wel zo ver mogelijk geraken in deze competitie. Ik heb nog niets opgegeven", klonk het ambitieus.