Voorzitter Union SG doet bekentenis over Thiago en "Als hij al 37 miljoen euro kost..."

Union SG is de fiere competitieleider in de Jupiler Pro League. Derde keer goede keer voor de landstitel?

Union SG staat er voor het derde jaar op rij heel erg goed voor om de landstitel te pakken. Het is uitkijken of de Brusselaars het dit keer wel kunnen afmaken.

In ieder geval hadden niet veel mensen verwacht dat Union SG opnieuw zou meespelen voor de titel, nadat het dit seizoen met een nieuwe trainer en heel veel nieuwe spelers moest aanvatten. Maar de mayonaise pakte heel erg snel.

En de kans dat de geschiedenis zich herhaalt is bijzonder groot. Zo zal het bijzonder moeilijk zijn om Amoura en Puertas aan boord te houden, maar voorzitter Alex Muzio verwacht ook heel veel interesse voor Machida, zo geeft hij aan in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

De transfersom van Igor Thiago van Club Brugge lijkt de knaller van 2024 te worden. “Als Thiago al 37 miljoen kost, hoeveel is Amoura dan waard?”, lacht Muzio. “Heel wat clubs zijn jaloers op het succes van anderen, maar die transfer is geweldig voor het Belgisch voetbal. En voor ons.”

Nieuw stadion boven titel en beker

Union SG had Thiago ook op hun lijstje staan, zo bekent Muzio. “Thiago was een beetje te duur voor ons, waardoor we z'n naam al snel hebben geschrapt. 7 miljoen aan Ludogorets, plus zijn salaris... Daar konden we niet mee concurreren.”

Frustrerend vind de voorzitter dat alvast niet. De club houdt zich heel erg strak aan de opgelegde budgetten. “Er komt een dag - hoop ik - dat we een nieuw stadion zullen hebben én de hoogste omzet in België. Als je me nu zou laten kiezen tussen een nieuw stadion - gegarandeerd, plus waar en hoe we het willen - óf de beker én de titel winnen, dan kies ik meteen voor het stadion.”