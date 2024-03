Koffi heeft na 13 minuten al krampen, maar dan wordt duidelijk waarom

Het was even opkijken in de dertiende minuut van het duel tussen KAA Gent en Sporting Charleroi. Doelman Hervé Koffi leek al last van krampen te hebben en vroeg verzorging.

Ook voor commentatoren Aster Nzeyimana en Franky Van Der Elst was het even goed nadenken om door te hebben wat er aan de gang was. Blijkbaar ging het om een stop voor spelers die deelnemen aan de Ramadan. De Pro League wilde dat niet officieel organiseren en zo hebben de spelers het zelf geregeld. “Als ze bij Anderlecht zo’n blessure mogen veinzen om een tactisch praatje op te voeren, mogen ze dat bij Charleroi ook doen”, zei Nzeyimana bij Eleven Sports. Dari van Charleroi en Tissoudali van KAA Gent maakten van de gelegenheid gebruik om wat dadels te eten en wat water te drinken. Ook Van Der Elst had er geen probleem mee dat de spelers dat zo oplosten. Personen die deelnemen aan de ramadan mogen tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten of drinken. Voor professionele atleten is dat een marteling om op volle kracht een sport te beoefenen. "Goed opgelost", besloot Nzeyimana het oponthoud en er kon weer snel verder gevoetbald worden. Ook in Westerlo-KRC Genk speelde zich hetzelfde tafereel af.





