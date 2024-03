Miljoenendeal op komst? 'Engelse topclub stuurt zijn scouts uit en wil shoppen in Jupiler Pro League'

Nieuw is de interesse ondertussen niet, maar Chelsea blijft wel vol gas geven om Archie Brown terug te halen naar Engeland. Daarbij zouden ze de miljoenenboden alvast niet gaan schuwen, zoveel is duidelijk.

KAA Gent probeert zondagavond voorbij Charleroi te raken en hoopt stiekem nog steeds op de Champions' Play-off. Daarin zouden de Buffalo's tegen de topclubs uit ons land nog meer indruk willen gaan maken op de neutrale supporter, de eigen fans en de scouts.

Die scouts komen de laatste maanden massaal naar de KAA Gent Arena, en vooral voor Archie Brown zit er veel volk in de tribunes de laatste tijd. Met name Chelsea is al een tijdje nadrukkelijk aan het azen op de flankverdediger.

© photonews

Brown is aan een prima seizoen bezig bij de Buffalo's en is er na een dipje helemaal opnieuw doorgekomen. In de Engelse pers wordt gewag gemaakt van mogelijke boden van vijftien en tot zelfs zeventien miljoen euro voor de verdediger.

Naar de Premier League?

Daarmee zou Brown een van de duurste verdedigers ooit worden in de Jupiler Pro League, al is er voorlopig van een transfer nog geen sprake. Brown zelf gaf eerder al aan eerst te willen focussen op het eingen spel en de eigen competitie.

Maar toch: mogelijk ruilt Brown na de play-offs de Jupiler Pro League opnieuw in voor een grotere competitie en wenkt de Premier League.