Union-speler haalt uit na wedstrijd tegen Antwerp: "Ze kunnen hen net zo goed de drie punten geven" en "Ik weet niet of dit zelfs mag in de UFC"

Antwerp en Union SG speelden zondag 1-1 gelijk. Lazare Amani was ontevreden over de scheidsrechter en liet zich gaan op Instagram.

Hoe Jelle Bataille niet van het veld gestuurd werd kort na de rust, blijft voor de meesten een raadsel. Maar blijkbaar was de VAR toch van mening dat zijn gevaarlijke trap geen rode kaart verdiende.

Een beslissing die genomen werd toen de score 0-0 was en dus een grote invloed had kunnen hebben op de wedstrijd. Uiteindelijk was het Union dat met tien kwam te staan. Lazare Amani was niet te spreken over wat er allemaal gebeurde en haalde uit op Instagram.

"Ik zei dat ik dit seizoen geen story zou maken", schreef hij op Instagram. "Maar eerlijk gezegd, kunnen ze hen net zo goed direct de 3 punten geven! Elk jaar is het hier hetzelfde", vervolgt Amani boos.

"Rode kaart tegen het andere team, de VAR die slaapt... Echt, ze moeten hiermee stoppen", gaat verder Amani, duidelijk ontevreden over de arbitrage in het Bosuilstadion.

"Puertas een kaart, Koko (Machida n.v.d.r.) twee gele kaarten. Maar hoe is het mogelijk dat Janssen niet eens een kaart kreeg?"

Over de fout van Jelle Bataille had Amani ook nog wat te zeggen. "Ik weet niet eens of het legaal is bij de UFC..."