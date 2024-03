Anderlecht-Antwerp zonder fans? Dat gaat (hoogstwaarschijnlijk) niet gebeuren

Anderlecht legt er zich niet bij neer. Normaal gezien zou omwille van de straf na de rellen in de bekermatch tegen Standard de eerste wedstrijd van de play-offs zonder fans gespeeld worden. Daar wil paars-wit echter niet van weten.

Dat wil toch niemand zien? Een desolaat Lotto Park voor de eerste grote confrontatie van de Champions' Play-offs. Anderlecht gaat dan ook in beroep tegen de straf en wil ofwel opschorting of uitstel.

"Onze supporters zijn essentieel. Ik hoop dat er nog verandering in kan komen. Anders zou het zonde zijn voor het Belgische voetbal. Zo'n wedstrijden moeten met fans worden afgewerkt", zei Jesper Fredberg gisteren.

Het zou Anderlecht ook grote financiële schade toebrengen. De wedstrijden in de Champions' Play-offs zijn bijzonder lucratief én de kosten voor de organisatie blijven ongeveer hetzelfde.

Anderlecht hoopt dan ook om de straf te verschuiven naar begin volgend seizoen. Dat Anderlecht daar zolang mee wachtte, heeft ook een reden. Er zal hoogstwaarschijnlijk geen uitspraak zijn voor de start van de play-offs en dat betekent dat die wedstrijd zo goed als zeker wel met publiek gespeeld zal worden.

De vraag is dan wat de Disciplinaire Raad beslist. Als ze die straf verschuiven naar later in de play-offs kan het natuurlijk ook grote sportieve gevolgen hebben voor paars-wit. Ook een argument dat ze zullen gebruiken.