Bondsprocureur geeft meer uitleg over actie die hij gaat ondernemen tegen Westerlo en Genk: "Je mag er niet aan denken..."

De bondsprocureur, Ebe Verhaegen, is van plan om actie te ondernemen tegen Westerlo en Genk na hun salonremise zondag. Die laatste zes minuten liggen zwaar op de maag van het bondsparket, dat een signaal wil afgeven.

Iedereen weet intussen wel wat er in het Kuipje gebeurde. Het bondsparket wil het niet blauwblauw laten en wil zowel Westerlo als Genk op het matje roepen.

"Zulke dingen zouden niet mogen gebeuren", zegt bondsprocureur Ebe Verhaegen in HLN. "Dit is geen goede zaak. In het bondsreglement staat dat clubs en leden ertoe gehouden zijn om de principes van loyaliteit, integriteit en de sportieve geest als uitdrukking van de fair play na te leven."

"Bovendien moeten ze zich onthouden van elke daad of poging tot wedstrijdvervalsing. Ten laatste zondag kunnen wij een dagvaarding neerleggen, legt Verhaegen uit.

We gaan niet met de bazooka schieten

Verhaegen wil eerst de beelden nog goed bekijken om te zien of er afspraken gemaakt zijn tussen beide coaches. "Als het zo is dat beide clubs een afspraak hebben gemaakt, zullen we hen allebei een schikkingsvoorstel doen. Maar dat moeten we dus nog eerst grondig bestuderen, aldus Verhaegen.

Wat hangt er hen dan boven het hoofd? Boetes, schorsingen, zelfs degradatie zijn mogelijkheden. Maar zover wil het bondsparket het niet drijven. "We gaan hier ook niet met een bazooka op schieten. Langs de andere kant willen we wel een signaal geven. Want je mag er niet aan denken dat een dergelijk scenario zich afspeelt als het straks om de titel of degradatie gaat. Anders maak je de competitie kapot."