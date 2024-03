Deila schold voorzitter Bart Verhaeghe de huid vol: dit is wanneer het helemaal ontplofte bij Club Brugge

Ronny Deila zijn uitspraak "in Noorwegen mag je de koning een klootzak noemen" kan nu ook gekaderd worden. Deila heeft bij Club Brugge immers iets soortgelijks gedaan. Na de nederlaag tegen Anderlecht ging hij over de rooie tegen... voorzitter Bart Verhaeghe.

Verhaeghe was kwaad na de late zege van Anderlecht in Jan Breydel. De match die moest gewonnen worden. Na de wedstrijd trok hij naar het kantoor van Deila en wachtte daar op de Noorse trainer, weet Het Nieuwsblad. Duidelijk niet blij.

Toen Deila arriveerde begon Verhaeghe hem op een opbouwende manier de les te spellen, maar de trainer werd steeds kwader en ontplofte tegen zijn voorzitter. Hij had het gehad met de onrealistische verwachtingen van bovenaf.

Hij haalde aan dat de kern niet in evenwicht is en dat hij bij het bestuur gesmeekt had om direct inzetbare versterkingen: een verdedigende middenvelder en een centrale verdediger. Dat ze dat niet deden en toch de lat zo hoog legden, schoot in het verkeerde keelgat.

De coach gelooft niet in jullie

Hij kon niet beter met deze kern, meende hij. Daarop verliet Verhaeghe het kantoor van Deila en ging naar de kleedkamer, waar hij een opmerkelijke speech gaf.

Hij zei aan de spelers dat de coach niet meer in hen geloofde, maar dat hij dat wel nog doet. Toch ook wel een opvallende boodschap. In ieder geval was het het begin van het einde voor Deila.