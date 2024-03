Sven Jaecques geeft Antwerp nog een kans: "In theorie is het doenbaar"

Antwerp begint de Champions' Play-offs als duidelijke underdog. Al was dat vorig jaar ook wel zo, maar nu is de achterstand op Union toch al beduidend. Sven Jaecques ziet ook dat de eerste drie wedstrijden veel duidelijk zullen maken.

Antwerp begint met een verplaatsing naar Anderlecht, wel of niet achter gesloten deuren. "Het zou comfortabeler zijn om onze eerste wedstrijd thuis te spelen. Maar vorig jaar begonnen we ook op bezoek bij Union", sprak hij zichzelf moed in bij HLN.

"Met Anderlecht, Genk en Club Brugge als tegenstrevers in de eerste drie wedstrijden, kennen we een pittig begin. We weten waarvoor we staan."

De landskampioen zal een ferme inhaalrace moeten plaatsen als ze hun titel willen verlengen. "In theorie is de kloof (van negen punten, red.) met leider Union overbrugbaar."

"Maar in praktijk zouden we vier wedstrijden beter moeten doen dan hen. Zacht uitgedrukt is dat pittig. Maar het is wel zo dat iedereen van iedereen kan winnen. Als we gefocust blijven, maken we tegen iedereen kans."

Na die eerste drie wedstrijden zal het al duidelijker zijn welke ambitie Antwerp nog mag hebben. Dat geldt trouwens voor alle deelnemers.