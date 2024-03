Zware tegenslag voor Tedesco: Lukaku zal er niet bij zijn

Volgens de KBVB gaat het dus niet over de heup, maar wel over een overbelaste lies. Lukaku heeft er te veel last van en uiteraard gaan ze geen risico's met hem nemen in de oefenmatchen.

De spits reist wel mee naar Ierland, wat toch getuigt van heel wat engagement. Hij had evengoed wat rust kunnen nemen.

Het opent wel perspectieven voor Loïs Openda, die het laatste jaar gepromoveerd werd tot tweede spits. Ook Michy Batshuayi mag op wat speeltijd rekenen.

Het is in ieder geval een streep door de rekening van Domenico Tedesco, die tegen twee sterke tegenstanders het team wou klaarstomen voor het EK.

UPDATE: Romelu Lukaku is not fit for the game against the Rep. of Ireland due to a slightly overloaded groin. He left the camp but will travel with the team on Friday to the Rep. of Ireland and England. pic.twitter.com/1SJpfnfsoY