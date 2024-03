Gewezen publiekslieveling Anderlecht en Standard legt uit wat hij na carrière gaat doen en is duidelijk over titeldebat

Jonathan Legear stopt nu écht wel als voetballer. Vorig jaar had hij al een einde gemaakt aan zijn professionele carrière, nu gaat hij ook stoppen op amateurniveau na een jaartje bij Verlaine. Wat nu? Dat vroegen we aan de gewezen Rode Duivel.

Aan het einde van vorig seizoen hing de 36-jarige Jonathan Legear zijn voetbalschoenen aan de wilgen, althans op professioneel niveau. De voormalige publiekslieveling van het Astridpark stopte bij Wezet en leek er assistent van José Riga te gaan worden.

Uiteindelijk won de liefde voor het voetbal: Legear besloot door te gaan in de Tweede Amateurklasse van de Waalse voetbalbond ACFF, bij Verlaine, waar hij herenigd werd met zijn vriend Mario Franchi. Na nog een laatste seizoen zal hij in juni definitief stoppen. Wat gaat hij doen na zijn carrière? We hebben contact opgenomen met Jonathan Legear om erover te praten.

Hallo Jonathan. Er werd aangekondigd dat je volgend seizoen technisch directeur en assistent-trainer zou worden, en dus je carrière zou beëindigen. Hoe kwam deze beslissing tot stand?

"Na Wezet had ik al aangekondigd dat ik zou stoppen. Ik was druk bezig met mijn trainerscursussen en in principe zou ik in de staf van José Riga blijven. De zaken liepen echter anders, en aangezien mijn vriend Mario Franchi bij Verlaine actief was, koos ik voor hen. Ik had altijd gezegd dat ik voor hem zou spelen en zou dat eigenlijk al doen bij Seraing."

"Dit seizoen was ik al assistent om te zien hoe het ging. Ook al is Verlaine een amateurclub, toch hebben ze ambities. En het was ook dichtbij: amper een kilometer van mijn huis. Alles viel op zijn plaats om nog een jaar plezier te hebben!

Je hebt duidelijk veel plezier gehad, met 6 doelpunten dit seizoen...

"Ik kreeg weinig speeltijd en gaf ruimte aan de jongeren. Ik was er om te helpen. Ik heb enkele wedstrijden gespeeld, maar het was meer recreatief. Natuurlijk wil ik altijd winnen, maar laten we zeggen dat dit een overgangsjaar voor mij was. Dat had ik Mario ook verteld."

"Sportief gezien is het niet makkelijk voor mijn lichaam om van 5-6 trainingen per week, het pro-niveau, naar 2-3 trainingen te gaan. Fit blijven is moeilijk, dus het is beter om nu te stoppen. Ik ben bijna klaar met mijn trainerscursus. Ik vermaak me goed, ik heb een redelijk niveau, maar ik geef er de voorkeur aan om nu definitief te stoppen."

© photonews

Hoe heb je je rol als assistent van Mourad Lachhab gecombineerd met het voetballen?

"Ik had meer een rol als speler, vooral tijdens trainingen, omdat ik constant moest deelnemen. Ik gaf niet echt tactische oefeningen. Ik heb enkele trainingen gegeven in het kader van mijn cursussen, en werkte mee voor de stilstaande fases. Ik stond elke dag in contact met de hoofdtrainer."

En volgend jaar komen er meer verantwoordelijkheden bij Verlaine?

"Dat is niet 100% zeker, maar ik voel me hier erg op mijn gemak en als ik de club kan helpen een mooi team op te bouwen, dan doe ik dat met plezier. Bovendien heb ik nog een aantal maanden aan opleidingen te gaan, dus dat komt goed uit. Als ik een kans krijg bij een professionele club? Dan zal ik erover nadenken."

Zie je toekomst eerder als coach of in een leidinggevende rol, zoals je vriend Kevin Mirallas probeerde in Aalst?

"Ik ken Kevin al sinds we jong waren, we zaten samen op school. Maar hij greep een kans met Turkse investeerders die hij daar ontmoette, dat is anders. Ik ben al jaren in België en heb ervoor gekozen om met coaching te beginnen."

"Ik leg mezelf geen druk op om bijvoorbeeld binnen twee jaar hoofdtrainer te zijn. Als ik assistent-trainer of zelfs derde trainer bij een professionele club moet worden, is dat prima. Ik heb veel gezien in mijn carrière, maar als coach heb ik nog ervaring nodig. Zelfs hier leer ik al veel bij."

Wat zijn jouw invloeden op het gebied van coaching?

"Ik zou zeggen dat ik van al mijn coaches wel iets heb opgestoken, zelfs al is het maar 5%. Ik was het niet eens met de filosofie van elk van hen, maar overal is wel iets uit te halen. Een coach als Yannick Ferrera had zeer goede ideeën. Frank Vercauteren staat zeker hoog op mijn lijst en Ariel Jacobs - op zijn manier - ook."

"Ik heb ook Jankovic gehad bij Standard en Cherchesov bij Terek Grozny gekend, die toch de kwartfinale van het WK haalde met Rusland. Ook had ik een coach die eerder een komiek was in Turkije (lacht). Maar ik heb veel goede mensen gekend en van elk van hen zal ik iets meenemen."

Een paar maanden geleden gaf Jonathan Legear nog aan dat volgens hem Union SG de titel zal pakken in de Jupiler Pro League dit seizoen. Bij de start van de Champions' Play-off lijkt dat nog steeds een duidelijke mogelijkheid.