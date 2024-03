Hayen debuteert met zege bij Club Brugge, wat deden Mechelen, Eupen, Dender, Beerschot en Westerlo?

Geen voetbal in de Jupiler Pro League dit weekend door de interlandverplichtingen van onder meer de Rode Duivels. En dus kwamen verschillende ploegen in actie in een aantal interessante oefenduels.

Op donderdagmiddag was er al een pittige oefeninterland tussen Zulte Waregem en RSC Anderlecht, waar paars-wit 2-2 gelijkspeelde maar vooral ook heel goed nieuws kreeg met oog op de Champions' Play-off.

Maar er waren nog heel wat andere ploegen die op donderdagnamiddag snel in actie kwamen in een aantal boeiende wedstrijden. Zo was er onder meer Club Brugge, dat het opnam in een internationale friendly tegen het Franse Valenciennes.

Zege voor Club Brugge, nederlaag voor KV Mechelen

Het werd meteen een debuut in majeur voor nieuwbakken (interim-)coach Nicky Hayen bij blauw-zwart, want zijn team won meteen met 1-0 van de Franse club. Hans Vanaken zorgde voor het enige doelpunt van de partij.

A 1-0 win this afternoon in a friendly against Valenciennes. 🔵⚫



⚽ Hans Vanaken. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 21, 2024

KAS Eupen verloor met 2-0 bij Mönchengladbach, terwijl KV Mechelen vrij verrassend verloor op bezoek bij Dender uit de Challenger Pro League: het werd 2-1 in Denderleeuw, een ferme opsteker voor de troepen van Timmy Simons.

KVC Westerlo nam het dan weer op tegen Beerschot, de leider in de Challenger Pro League. Ook daar werd het een heel boeiend treffen, met uiteindelijk zeven doelpunten. De Kemphanen versloegen Beerschot met 4-3.

Ons vriendschappelijk duel tegen Dender eindigt op 2-1.



Het matchverslag is straks te lezen op onze website.#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/7GlngmE1Kc — KV Mechelen (@kvmechelen) March 21, 2024