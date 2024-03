Ontslag na move in de stijl van Didier Lamkel Zé: speler laat zich bijstaan door advocaten

In de categorie van gekke ontslagen was het deze week opnieuw raak, deze keer bij RWDM. Daar werd een speler ontslagen omdat hij met een truitje van een andere ploeg opdook, van zijn broer nota bene. En sindsdien is het zwarte pieten naar elkaar doorschuiven.

Moussa Sissako blesseerde zich een maand geleden zwaar en kon daardoor dit seizoen niet meer uitkomen voor RWDM, waar hij doorheen het seizoen wel een sterkhouder was. De speler is liefst negen maanden out. En ondertussen volop bezig aan zijn revalidatie. Dat deed hij in een shirt van zijn broer Abdoulaye Sissako, middenvelder bij KV Kortrijk. Reden genoeg voor zijn ploeg RWDM om hem meteen op staande voet de deur te wijzen. © photonews Mogelijk krijgt de zaak nog een staartje en zal RWDM alsnog een vergoeding moeten betalen, als zijn ontslag onterecht zou blijken. Moussa Sissako is alvast niet akkoord en laat zich juridisch bijstaan door de sportersvakbond United Athlete. Sissako zal mogelijk stappen ondernemen tegen RWDM “We gaan dat op gepaste wijze doen”, aldus Stéphane Stassin van United Athlete tegen Het Laatste Nieuws. “En ervoor zorgen dat er een oplossing uit de bus komt. Of die er zal komen voor de rechter, daar kan ik nu niets over kwijt.” De zaak doet een beetje denken aan Didier Lamkel Zé, die ooit op training verscheen bij Royal Antwerp FC in een truitje van ... RSC Anderlecht. Daar werd toen ook heel wat over geschreven, uiteindelijk liep zijn avontuur bij Antwerp later ook definitief af.