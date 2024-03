Anderlecht kampioen? "Union voor de derde keer op rij geen kampioen"

Het is een vreemd zicht om naar de rangschikking van de Champions' Play-offs te kijken. De puntenhalvering moet hard aankomen bij Union SG.

De reguliere fase van de competitie in de Jupiler Pro League zit erop. De laatste speeldag had nog aardig wat verrassingen in petto, maar uiteindelijk is het wat het is, al gaven de koplopers wel een en ander uit handen.

Dat zag ook Jan Mulder. “Kortrijk won met 0-1 en Anderlecht verloor weer een punt ten opzichte van koploper Union, dat op de valreep heel onverdiend en ongelukkig twee punten aan Royal Antwerp FC moest afstaan”, vertelt hij aan HUMO.

Voor de Champions’ Play-offs van start gaan worden de punten in de rangschikking gehalveerd. Dat moet bij de competitieleider toch hard zijn om zien, zo geeft de Nederlandse analist nog mee. En hij vreest ook het ergste voor de troepen van trainer Alexander Blessin.

Play-offs is competitievervalsing

Het scenario van de voorbije jaren zou zich best wel nog eens kunnen herhalen. “Toch zit het er dik in dat Union voor de derde keer op rij geen kampioen zal worden, omdat de voetbalbond met de play-offs telkens de helft van hun eerlijk verdiende punten steelt”, gaat Mulder verder.

Als je de rangschikking erbij neemt, dan is er eigenlijk maar één ploeg die nog voorbij Union SG kan springen. “Het wereldwijd unieke systeem levert een spannend slot van de competitie op (Anderlecht kampioen, wie had dat ooit gedacht), maar het is vervalsing”, besluit hij.