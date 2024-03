Geraerts lost opvallend nieuwtje over overstap van Mazzu van Union SG naar Anderlecht

In 2022 vertrok Felice Mazzu bij Union SG richting RSC Anderlecht. Het betekende het begin van de carrière van Karel Geraerts als hoofdtrainer.

Karel Geraerts had in de verste verten niet gedacht dat hij een carrière als hoofdtrainer zou maken toen hij als assistent aan de slag ging. “De afspraak met mijn vrouw was om het vijf jaar een kans te geven. Ambitie om hoofdtrainer te worden had ik totaal niet”, klinkt het in HUMO.

Maar in 2022 besloot Felice Mazzu de deur achter zich dicht te trekken bij Union SG om de overstap te maken naar de buren van RSC Anderlecht. Een ideale kans voor Mazzu om zich te bewijzen, al draaide dat uiteindelijk anders uit.

Geraerts wou plots wel hoofdtrainer worden. “Omdat Union het me had gevraagd. En omdat ik had gemerkt dat het trainerschap me lag. Die drie jaar als assistent had ik nodig om tot dat besef te komen”, gaat hij verder.

Aanbod van RSC Anderlecht geweigerd

Want er was ook het aanbod om als assistent van Mazzu naar Anderlecht te trekken. Daar heeft Geraerts zelfs een opvallend nieuwtje over. “Er werd me zelfs gezegd dat de deal met Felice niet zou doorgaan zonder mij”, klinkt het.

De invloed van Geraerts bij Mazzu was bijzonder groot. “Felice is een steengoede trainer. We vormden een prima tandem, dat is zeker waar. Maar onderschat zijn kwaliteiten niet. Felice was de kapitein, ik een goede knecht. Ik betreur het hoe het hem bij Anderlecht is vergaan. Ik weet wat voor een warme en gepassioneerde man hij is.”