Hoe bij Anderlecht in zoektocht naar eerherstel ook fouten gemaakt werden 

Anderlecht heeft voor de titelstrijd een wapen erbij: Francis Amuzu. Tegelijkertijd verloren ze er één door de blessure van Yari Verschaeren. Aan beide spelers hangt hetzelfde verhaal vast: ongeduld wordt zelden beloond.

Amuzu miste 17 wedstrijden door een pubalgie dit seizoen. Die stak al eerder de kop op, maar Amuzu zelf wou proberen of hij het met speciale oefeningen kon onder controle houden en zelfs oplossen.

De medische staff had er toen al zijn bedenkingen bij, maar wou het een kans geven. En Brian Riemer had hem nodig, want in de kern van Anderlecht is hij de enige met pure snelheid. Met het omschakelingsvoetbal dat Anderlecht soms speelt, maakt dat van hem een belangrijke speler.

Zeker omdat hij als supersub gebruikt werd en op het einde het verschil kon maken tegen reeds vermoeide tegenstanders. In de zoektocht naar eerherstel werden er risico's genomen... Maar het draaide toch uit op een operatie.

De vraag is of Amuzu nog een grote rol gaat kunnen spelen in de Champions' Play-offs. Het gaat nog even duren vooraleer hij op zijn beste niveau zit. Hadden ze meteen ingegrepen, was hij nu al klaar geweest.

Verschaeren: twee verwittigingen

Ook bij Yari Verschaeren was het ongeduld groot. De middenvelder was sneller terug dan verwacht na zijn zware knieblessure. Hij speelde een uur met de beloften, viel daarna in tegen Westerlo en stond de match erna in de basis tegen Standard.

Hij stond 12 van de 15 laatste matchen in de basis. Tegen Club Brugge waren er echter al tekenen dat hij rust nodig had. Hij werd vroeger vervangen. Tegen RWDM was het weer van dat. Om uiteindelijk na 11 minuten uit te vallen tegen KV Kortrijk.

Na zo'n blessure is de kans op overcompensatie op de andere spieren groot. Maar ook hier kon de speler moeilijk ingetoomd worden en wou de sportieve staff zoveel mogelijk de beste ploeg op het veld zetten. Een leerproces, dat toch wel cash betaald werd.