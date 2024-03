Vandenbempt verklaart waarom hij zich zo opwond: "Een dieper dieptepunt heb ik in mijn carrière nog niet meegemaakt"

Het gebeurt niet veel dat Peter Vandenbempt zijn 'cool' verliest tijdens het werk, maar vorige zondag - tijdens Westerl-Genk - gebeurde het dan toch. Achteraf ging hij zelfs verhaal halen bij de twee coaches. Wat een geanimeerde persconferentie opleverde.

“Kayembe, een Genk-verdediger die een bal aan de middenvelder van Westerlo geeft, en die middenvelder, Madsen, die vervolgens die bal gewoon terug tikt. Een dieper dieptepunt heb ik in mijn carrière in het professioneel voetbal nog niet gezien", klinkt het in De Morgen.

Voor Vandenbempt geeft het het Belgisch imago een flinke knauw. "Ons voetbal ligt al onder vuur. Soms ook terecht. Voetballers worden afgeschilderd als prima donna’s, overbetaalde vedetten, en de clubeigenaars als sjoemelaars die maximaal van de staat profiteren. Dit soort toestanden geeft extra munitie aan de mensen die het voetbal sowieso al in het vizier hebben."

Ik had evengoed tegen die plant kunnen praten

Hij ging dan ook tegen beter weten in naar de perszaal om dat aan beide trainers te zeggen. "Maar ik had evengoed tegen die plant hier (wijst naar de muur) kunnen praten."

"Wouter Vrancken (trainer van RC Genk, red.) beet me toe dat ik dikke bullshit verkondigde. Rik De Mil was iets minder fel. Die had toen mogelijk al door dat hij problemen zou krijgen. Intussen beseft Vrancken ook wel dat het fout was wat daar gebeurde.”

Al vond hij het ontslag van De Mil wel overdreven. "Ze hadden het ook anders kunnen oplossen. Met een forse boete of zo. Anderzijds vind ik het verfrissend dat er een voorzitter opstaat die zegt: ‘Sorry, dit pik ik niet. Ik stop mijn centen in deze club en dit soort toestanden beschadigt mijn imago en dat van de club.’"