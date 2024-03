Ongelooflijk! Ook Felice Mazzu kon al bij een andere ploeg in de JPL aan de slag

Het was me het weekje wel. Vier trainers weg bij ploegen in de Jupiler Pro League. Jonas De Roeck die dinsdag ontslagen werd en vrijdag alweer aan de slag ging bij Charleroi, waar Felice Mazzu aan de deur gezet was. Die Mazzu kon trouwens ook meteen weer aan de bak als hij wilde.

Op zoek naar een opvolger voor de afgetreden Florian Kohfeldt, zou AS Eupen volgens "L'Avenir" aan Felice Mazzu gedacht hebben en hem een aanbod gedaan hebben. Het zou om een lucratieve aanbieding gegaan zijn, maar Mazzu bedankte vriendelijk. Waarom? Hij wou niet tegen Charleroi strijden voor het behoud. Een trainer met zulke principes... De Charleroi-fans zullen straks nog wat bozer worden op Mehdi Bayat als ze dit lezen. Daar was er vrijdag trouwens al een opmerkelijke actie van de Storm Ultras, de harde kern van de Carolo's. Ze legden het oefencomplex en de kleedkamers vol stro met de boodschap: "Smakelijk eten geiten". Daarmee wilden ze aangeven dat er te tam gespeeld wordt. Het is dus nog niet duidelijk wie er bij Eupen gaat overnemen. Gisteren werd al bekend dat RWDM met Yannick Ferrera zijn vierde coach van het seizoen gevonden heeft.