Krijgen Club Brugge en Antwerp een herkansing? '32-voudig Rode Duivel kan plots voor minder dan vijf miljoen euro opgepikt worden'

Divock Origi heeft géén toekomst meer bij AC Milan. De Italiaanse topclub verwacht de aanvaller in het tussenseizoen zelfs niet voor de start van de voorbereiding. Dat valt eveneens af te leiden van zijn prijskaartje.

Divock Origi wordt momenteel door AC Milan verhuurd aan Nottingham Forest. Ook bij The Tricky Trees kan de aanvaller niet overtuigen. Meer zelfs: de Engelsen hebben de Italianen al laten weten dat de aankoopoptie van vijf miljoen euro niet zal gelicht worden.

Maar ook bij I Rossoneri heeft de 32-voudig Rode Duivel geen toekomst meer. Milan nam Origi in 2002 transfervrij over van Liverpool FC. De aanvaller kon op geen enkel moment overtuigen in San Siro. Milan is zelfs niet van plan om de aanvaller de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen te laten starten.

La Gazzetta dello Sport weet dat Origi dan ook voor een koopje op te halen is. Transfermarkt schat de marktwaarde van de nog steeds maar 28-jarige aanvaller op vijf miljoen euro, maar de Italiaanse sportkrant is ervan overtuigd dat Milan ook voor pakweg vier miljoen euro overstag zal gaan.

Op die manier is Origi een héél interessant target voor de Belgische topclubs. De aanvaller werd in het verleden al aan transfers naar Club Brugge en Antwerp FC gelinkt, maar zijn loon vormde telkens een probleem.

Waar speelt Divock Origi volgend seizoen?

Origi verdient momenteel vier miljoen euro bij AC Milan. Het spreekt voor zich dat hij op de Belgische velden tevreden zal moeten zijn met minder. Maar langs de andere kant: het shirt van een Belgische topclub kan zijn carrière natuurlijk wel herlanceren.