Kandidaat-voorzitter bij voetbalbond spreekt wel heel klare taal in zaak-Overmars

Marc Overmars werd door de FIFA voor een jaar wereldwijd geschorst. Niet iedereen vindt dat dit correct is.

Marc Overmars moest bij Ajax vertrekken nadat zijn naam genoemd werd in een zaak van grensoverschrijdend gedrag. Eind vorig jaar werd hij in Nederland een jaar geschorst, maar de FIFA maakte die schorsing uiteindelijk wereldwijd, waardoor hij zijn werkzaamheden bij Royal Antwerp FC on hold moest zetten.

Hans Nijland maakte een tiental dagen geleden bekend dat hij kandidaat is om het voorzitterschap bij de Nederlandse voetbalbond op zich te nemen. In een interview met Voetbal International spreekt hij klare taal over de zaak-Overmars.

“De Marc Overmars-kwestie, daar vind ik ook wat van. Vooropgesteld: ik ga niks bagatelliseren. Hij is bij Ajax ontslagen, hard aangepakt in de publiciteit en geschorst in Nederland. Allemaal terecht en de slachtoffers hebben daarmee ook enige genoegdoening gehad”, klinkt het.

FIFA en mensenrechten

Maar die schorsing wereldwijd maken, kan volgens Nijland niet. “Wat ik dan niet goed begrijp, is dat de FIFA daar een jaar later nog eens met een beroepsverbod voor de hele wereld overheen komt.”

De wereldvoetbalbond heeft volgens hem geen recht tot spreken. “Wie is nou de FIFA — de organisatie die WK’s toewijst aan landen waar mensenrechten in zeer ernstige mate worden geschonden — om anderen aan te spreken op hun morele kompas? Dat ik zeg wat ik vind van de FIFA, zal wellicht niet iedereen met me eens zijn.”