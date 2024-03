Marc Degryse ziet een heel goede reden waarom Vertonghen zijn contract moet verlengen

Het contract van Jan Vertonghen bij RSC Anderlecht loopt deze zomer af. Het is uitkijken of de Rode Duivel er nog wat bijdoet.

Slaagt RSC Anderlecht erin om Jan Vertonghen te overtuigen om nog minstens een jaartje extra aan boord te blijven? Dat is in het Lotto Park momenteel de vraag van één miljoen.

Er is al heel wat over gesproken. Op zijn persconferentie van vanmiddag gaf trainer Brian Riemer nog maar eens mee dat de club Vertonghen probeert te overtuigen om bij te tekenen.

Jan Mulder is alvast overtuigd dat Vertonghen er zeker nog een jaartje bij doet. “Hij is een goede kapitein. Een waardige vertegenwoordiger van België en Anderlecht. Ik zou hem zo naar de Verenigde Naties sturen”, klinkt het bij de Nederlander in Het Laatste Nieuws.

Europees voetbal met RSC Anderlecht

Ook Marc Degryse ziet Vertonghen in staat om door te gaan. Hij heeft er zelfs een goede reden voor, waarom Vertonghen moet blijven. “Hij heeft nog geen Europees voetbal gespeeld met Anderlecht. Slaagt hij daarin, dan kan hij volgend jaar zeggen: ‘ik heb Anderlecht teruggebracht waar ze horen’”, vult de analist aan.

Jan Vertonghen arriveerde in september 2022 bij paarswit. Hij tekende een contract tot eind dit seizoen. Hij kwam indertijd transfervrij over van Benfica.