Marc Degryse treedt Filip Joos bij over potentiële Rode Duivel: "Opperde het in tijd bij Gent al"

De rechtervleugelverdediging bij de Rode Duivels bracht in deze interlandbreak een comeback van Thomas Meunier. Timothy Castagne lijkt de eerste optie op rechtsachter, maar was bijvoorbeeld Alessio Castro-Montes niet ook een optie?

Alessio Castro-Montes is aan een prima seizoen bezig bij Union SG. De 26-jarige vleugelverdediger zit al aan drie goals en drie assists over alle competities heen. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt wordt geschat op zo'n vier miljoen euro.

Hij werd afgelopen zomer voor twee miljoen euro aan Union SG verkocht door KAA Gent, nadat duidelijk was dat hij wegwilde bij de Buffalo's. Voorlopig komt hij nog niet voor in de plannen van Domenico Tedesco, maar dat kan misschien nog veranderen.

Een paar dagen geleden liet Filip Joos zich al positief uit over de Rode Duivel en wilde hij de jonge Belgische vleugelverdediger misschien wel bij de Rode Duivels zien. Ondertussen wordt hij daarin bijgetreden door andere analisten.

De polyvalentie van Castro-Montes als troef volgens Marc Degryse

“Alessio Castro-Montes is een hele goede speler", opent ook Marc Degryse de debatten over hem in Het Laatste Nieuws.

"Toen hij bij Gent speelde, had ik al eens geopperd dat hij moest worden opgeroepen voor de nationale ploeg. Het is een verstandige jongen, polyvalent. Hij kan zowel op rechts als op links.”