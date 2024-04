Charleroi-coach Rik De Mil met zeer scherpe noot richting bestuur Westerlo in zaak rond match tegen Genk

Op dinsdag kwam het Bondsparket bij elkaar in de zaak rond de salonremise tussen KVC Westerlo en KRC Genk. Daar nam Rik De Mil langdurig het woord en kwam hij met een zeer vurig pleidooi. Daarbij sprak hij ook over het bestuur van KVC Westerlo.

Het werd een heel vurig pleidooi van Rik De Mil bij het Bondsparket. Hij nam het woord en viseerde daarbij ook het bestuur van Westerlo. Zochten die naar een manier om de huidige coach van Charleroi op straat te gooien?

"Ik ben bij Westerlo ingestapt met één opdracht: de redding. Toen ik toekwam, voelde je dat iedereen er volledig uit elkaar lag. Stap voor stap hebben we dat opnieuw opgebouwd en heeft dat geleid tot resultaat. We zijn uit een hachelijke situatie geraakt, tot op het moment dat we nog maar één punt nodig hadden", aldus De Mil in Het Laatste Nieuws.

© photonews

"Plots verloren we drie wedstrijden uit elkaar. Denkt u dat de stress of de druk van de bestuurders dan vermindert? Neen, die wordt groter. Het is niet simpel voor een trainer die niet altijd de spelers opstelt die zouden moeten opgesteld worden (volgens het bestuur, red.)."

Eigen gedacht gedaan en gepraat met bestuur Westerlo

"Want wat gebeurt er met een trainer die drie keer op rij verliest en zijn eigen gedacht doet? Wel, ik ben correct gebleven naar al mijn spelers toe", gaf hij een vurig pleidooi. Hij gaf verder nog aan dat er tijdens de week met de bestuurders van Westerlo gepraat werd.

En dat hij enkel naar de eigen match moest kijken en daar op focussen. Dat punt halen was dus primordiaal, niet kijken naar het (zware verlies van) Charleroi en de redding die al een feit was. De Mil gaat voor de vrijspraak.