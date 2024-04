Ivan Leko een week na zware uitval richting spelers: "In ideaal scenario spelen ze dit seizoen niet meer"

De spelers die niet langer betrokken zijn bij de toekomst van Standard zouden wat hem betreft niet meer moeten spelen. Dat bevestigde Ivan Leko opnieuw tijdens de persconferentie op vrijdag. Maar de spoeling is vrij dun in de selectie.

Ivan Leko had het vorige week na de zware nederlaag op bezoek bij KAA Gent onder meer over casinovoetballers. Een aantal van de spelers vielen zwaar door de mand in de Planet Group Arena en dat was niet naar de zin van de coach.

"In het ideale scenario zouden ze niet meer spelen wat mij betreft", aldus Ivan Leko duidelijk over een aantal van zijn spelers. "Maar we weten ook dat er problemen zijn in het team en een tekort aan spelers op bepaalde posities. Als we streng willen zijn, zouden deze spelers niet meer moeten spelen."

"We moeten ook naar de toekomst kijken en niet enkel naar het vandaag", aldus de coach van Standard. Hij gaat de komende weken dus vermoedelijk ook kansen geven aan de jeugd, ook interessant met oog op de toekomst.

Kansen voor de jongeren bij Standard?

"Er zullen veranderingen komen, spelers die hun kans zullen krijgen. Ik hou van jonge spelers, die pit, energie en motivatie hebben. Maar het zijn zij die moeten laten zien dat ze het verdienen om te spelen. De deur staat open voor hen, maar we zullen niemand zijn plaats zomaar geven. Ze hebben een kans om te grijpen."

"We rekenen erop nieuwe jonge spelers te hebben die ons helpen om wedstrijden te winnen en om de toekomst voor te bereiden. De Europe Play-offs zijn de perfecte eerste stap om zich te laten zien. Als de jongeren op training laten zien dat ze de juiste mentaliteit hebben, passie en de wil om deel uit te maken van het team, is er een grote kans dat jullie hen in de komende wedstrijden aan het werk zien."