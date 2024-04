UEFA neemt terreurdreiging IS héél serieus en komt met statement

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De UEFA heeft in een verklaring laten weten op de hoogte te zijn van mogelijke terreurdreigingen met betrekking tot de terugkeer van de Champions League.

Volgens berichten zou Islamitische Staat (IS) hebben gedreigd met aanslagen tijdens de wedstrijden van het prestigieuze toernooi. Dinsdag- en woensdagavond staan de eerste kwartfinaleduels van de Champions League gepland.

Sinds maandag circuleert er een verontrustende afbeelding op internet en sociale media, waarop een gewapende terrorist te zien is met op de achtergrond de vier stadions waar deze week wordt gespeeld. De stadions zijn digitaal besmeurd met 'bloedvlekken'.

'De UEFA is op de hoogte van mogelijke terroristische dreigingen rondom de Champions League-wedstrijden van deze week en onderhoudt nauwe banden met de autoriteiten op de betreffende locaties", klinkt het in een statement.

"Alle wedstrijden gaan door zoals gepland, met passende veiligheidsmaatregelen,' aldus de verklaring van de Europese voetbalbond. Er zal wel heel wat extra politie aanwezig zijn.

Via buitenlandse media is bekend geworden dat in steden zoals Parijs en Madrid de veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt naar aanleiding van deze dreigingen.