Ex-Anderlecht-speler over samenwerking met Kompany: "Vercauteren wist me wel te raken"

Vincent Kompany legde de lat hoog bij Anderlecht. Spelers die niet aan zijn vereisten voldeden, kwamen weinig aan spelen toe. Daarbij ook Michel Vlap, voor wie Anderlecht toch een serieuze transfersom betaalde. Vlap kwam bij Voetbal International terug op die periode.

De samenwerking met Kompany verliep niet altijd even vlot. Al heeft de Nederlandse middenvelder wel veel respect voor zijn tactische kennis. "Elke voetbalsituatie waarover hij sprak, zag je terug in een wedstrijd. Absurd gewoon", klinkt het bij VI.

Vlap had wel liever gezien dat er meer met hem gesproken werd. "De beste trainers zijn voor mij degenen die een groep kunnen managen op individuen. Elke speler is anders. Je moet weten: hoe kan ik iemand prikkelen, hoe hou ik iemand bij me?"

"Voor Kompany was Manchester City de norm. Ik kwam net uit Friesland en was gewend dat een trainer even naar me toe kwam als ik niet speelde: “Je start niet, wie weet kom je erin, gas erop."

"Bij Anderlecht maakte ik mee dat ik de ene wedstrijd goed speelde, maar de wedstrijd erop toch op de bank of niet eens bij de selectie zat. En niemand die er iets over zei tegen me."

Frank Vercauteren, die eerst de hoofdtrainer was, lag hem meer. "Waarbij ik met Franky Vercauteren eerst een trainer had die me wat meer wist te raken op menselijk vlak. In mijn ogen is dat toch het belangrijkste voor een trainer."