Iconische spitsen van het Belgisch voetbal zijn het roerend eens: "Michel Verschueren zou hem target nummer 1 gemaakt hebben"

Wie is nu de beste spits die er in de Champions' Play-offs rondloopt? Dolberg? Amoura? Thiago? Voor Tomasz Radzinski en Patrick Goots is de keuze heel duidelijk: Kévin Denkey van Cercle Brugge.

Tomasz Radzinski ziet in hem de pure 'nummer 9' zoals die vroeger op de Europese velden rondliep. "Denkey is een pure afwerker, geen ploegspeler. Het enige wat hem interesseert, is die goal aan de overkant", aldus de ex-spits van Anderlecht in HUMO.

"Een assist? Boeit hem niet, hij gaat voor eigen succes. Hij zal Cercle geen kampioen maken, maar er is geen ploeg die hem niet zou willen. In mijn tijd bij Anderlecht zou hij target number one geweest zijn voor de grote Michel Verschueren."

Patrick Goots is het daar zelfs roerend mee eens. "Schrijf maar op: hij is bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Cercle. Deze zomer zet hij de stap naar een grotere competitie. Hij heeft zijn plaats bij elke ploeg uit de middenmoot van de Premier League."

Arnar Vidarsson twijfelt ook niet. "Als ik een zak vol geld had en één speler mocht kopen, zou het Denkey zijn. Een jonge speler met groeimarge, ongelooflijk veel power en snelheid, die nu ook scoort. In het voetbal zijn dat de duurste spelers."

Enkel Olivier Deschacht heeft een afwijkende mening. "De cijfers spreken me tegen, maar ik ben geen fan. Ik verwacht van een spits meer dan alleen doelpunten: hij moet ook een rustpunt zijn. Dat is Denkey niet. Hij houdt geen bal bij én hij geeft 'm niet af", zegt hij in HUMO.